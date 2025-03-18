Стала известна дата начала продаж Omoda C7 в России

Новый флагман можно будет купить уже в конце весны.

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Флагманский кроссовер Omoda C7 появится в России в ближайшие несколько месяцев. Об этом рассказал портал «Китайские автомобили».

Накануне в Москве состоялась закрытая презентация новинки суббренда Chery. На мероприятии в том числе была объявлена дата поступления паркетника в автосалоны.

«В конце апреля или чуть позже — в мае», — сообщил источник.

Среднеразмерный кроссовер будет доступен в России с 1,6-литровым турбодвигателем мощностью 150 л.с. и 275 Нм крутящего момента. Стыкуется мотор с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, привод – передний и полный.

C7 станет третьей моделью Omoda на российском рынке после кроссовера C5 и седана S5. Стоимость кроссовера будет объявлена ближе к старту продаж.

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