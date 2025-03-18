GAС намерен собирать автомобили в России

В прошлом году поставки автомобилей китайской компании на российский рынок выросли на 670%.

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Китайская компания GAC планирует собирать свои автомобили в России. Автопроизводитель из Гуанчжоу уже приступил к поиску сборочной площадки, сообщил руководитель развития продаж «GAC Motor Россия» Павел Никифоров.

За прошлый год китайская компания официально поставила в Россию 19 675 новых автомобилей — это 20% от всего глобального экспорта бренда, который в количественном выражении составил около 90 тысяч автомобилей. В сравнении с 2023 годом поставки автомобилей GAC в нашу страну выросли на колоссальные 670%. И в компании не скрывают, что российский рынок на сегодняшний день является для них приоритетным за пределами Поднебесной.

«GAC ведет переговоры с рядом локальных производителей и находится в стадии обсуждения площадки. По срокам сказать не смогу», — рассказал Никифоров газете «Известия».

GAC Motor совсем недавно вышел на российский рынок – в декабре 2019 года. Примечательно, что спустя ровно пять лет, в декабре 2024-го, бренд впервые попал в топ-10 продаж в России по итогам месяца.

Дилерская сеть GAC насчитывает 94 автосалона в 62 регионах России. В линейке представлено шесть моделей: кроссоверы GS3, GS4, GS4 Traveller, GS8, седан Empow и минивэн M8.

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