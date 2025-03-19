Audi собирается возродить легендарный спорткар TT

Спортивное купе может получить вторую жизнь после снятия с производства в конце 2023 года.

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Немецкий автопроизводитель Audi рано или поздно восстановит линейку спортивных автомобилей, от которой отказался в последние полтора года из-за снижения потребительского спроса. Об этом сообщил генеральный директор концерна Гернот Дёлльнер.

Последними спорткарами «четырёх колец» стали TT и R8. Вполне возможно, что эти именитые марки автомобилей появятся в возрожденной гамме.

«Спорткары — неотъемлемая часть бренда Audi. Нужно только найти способ интегрировать их в нашу актуальную линейку. Просто копировать культовые модели прошлых лет — не вариант, но можно вернуть исторические названия некоторых автомобилей», — рассказал генеральный директор Audi в интервью AutoCar.

На прошлой неделе в прессе появились сообщения о том, что в Ингольштадте возобновят выпуск R8. Теперь Дёлльнер намекнул и на возрождение TT. По его словам, в компании очень трепетно относятся к этой легендарной модели, особенно новый главный дизайнер Массимо Фрасчелла.

«Мы часто говорим с ним о TT. Эта машина вдохновляет его с самого начала карьеры», — намекнул топ-менеджер на то, что новые спортивные автомобили Audi унаследуют не только название, но и черты своего легендарного предшественника.

Купе и родстеры TT выпускались с 1998 года и за четверть века разошлись тиражом 650 тысяч штук. Последний экземпляр сошёл с конвейера в ноябре 2023-го.

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