Skoda сообщила о рекордной выручке в 2024 году

Чешский автопроизводитель намного превысил показатели предыдущего года.

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Компания Skoda сообщила о росте продаж и рекордной выручке за 2024 год. Несмотря на проблемы в европейском автопроме, чешский автопроизводитель продемонстрировал рекордные результаты, следует из ежегодного финансового отчёта.

Годовая выручка Skoda составила рекордные для предприятия 27,8 млрд евро (+30%). Операционная прибыль достигла 2,3 млрд евро, что на 116,2% больше относительно 2023 года.

По словам представителя компании, такие высокие финансовые показатели в прошлом году стали возможны благодаря росту продаж, положительной динамике обменного курса и оптимизации затрат на предприятии.

Поставки Skoda в 2024-м выросли на 6,9% в годовом сравнении и составили 926 600 единиц. Бестселлером чешской марки стала Octavia, проданная в количестве 215 700 штук, что на 12,4% больше, чем в 2023-м.

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