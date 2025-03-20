Toyota удивила стоимостью лимитированного Supra A90 Final Edition

Дешевле купить новый Porsche 911 Carrera T.

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Компания Toyota решила эффектно попрощаться с заднеприводным купе GR Supra. В знак расставания с культовой моделью «японцы» выпустят спорткар GR Supra A90 Final Edition. Эта лимитированная спецификация станет не только наиболее мощной и быстрой в линейке, но и самой дорогой, сообщает TopGear.

Судя по опубликованным ценам в Европе, специальная версия японской двухдверки стоит ошеломляющие €142 800 в Германии и €144 000 – во Франции. Это почти в 2,5 раза дороже самой доступной комплектации GR Supra Dynamic с ценником €63 250.

«Например, Porsche 911 Carrera в базовой версии на €14 100 дешевле, а обновлённый 911 Carrera T стоит на $1200 меньше», — прокомментировал источник.

Прощальная версия GR Supra получила спортивный аэродинамический обвес от гоночной Supra GT4: передний сплиттер, вентилируемый капот и карбоновый задний спойлер. Спереди установлены 19-дюймовые диски, сзади – 20-дюймовые. Также от трекового автомобиля Final Edition унаследовал титановый глушитель с двумя выхлопными трубами, мощные тормоза и спортивные шины Michelin Pilot Sport Cup 2.

В движение спорткар приводит форсированная 3,0-литровая «турбошестёрка» BMW мощностью 429 сил (600 Н·м). Это на 94 л.с. и 70 Н·м больше в сравнении с двигателем на обычной Supra. Привод передаётся только на задние колёса, а коробка передач — механическая.

Тираж Toyota Supra A90 Final Edition ограниченный — 300 штук. Старт продаж состоится этой весной.

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