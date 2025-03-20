Tesla отозвала почти все выпущенные электропикапы Cybertruck
Под массовый отзыв попали 46 096 машин.
Американский производитель электромобилей Tesla вынужден отозвать на ремонт 46 тысяч пикапов Cybertruck. Это практически все машины, проданные с октября 2023 года по февраль 2024-го, сообщает Reuters.
Причиной отзыва стало слабое крепление облицовки передка. В ходе движения электропикапа эта большая панель из нержавеющей стали может оторваться и попасть на дорогу или прилететь в другой автомобиль.
В ходе бесплатных сервисных работ специалисты в дилерских центрах Tesla проверят и при необходимости усилят крепление.
Отзыв Tesla Cybertruck стал первым в 2025 году. В прошлом году компания Илона Маска организовала шесть отзывных кампаний своего пикапа. Среди причин были такие неполадки, как «залипание» педали газа, слишком долгая загрузка изображения с камеры заднего вида, некорректная работа стеклоочистителей, внезапная потеря крутящего момента двигателя, а также мелкий шрифт на приборной панели.