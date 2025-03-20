Tesla отозвала почти все выпущенные электропикапы Cybertruck

Под массовый отзыв попали 46 096 машин.

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Американский производитель электромобилей Tesla вынужден отозвать на ремонт 46 тысяч пикапов Cybertruck. Это практически все машины, проданные с октября 2023 года по февраль 2024-го, сообщает Reuters.

Причиной отзыва стало слабое крепление облицовки передка. В ходе движения электропикапа эта большая панель из нержавеющей стали может оторваться и попасть на дорогу или прилететь в другой автомобиль.

В ходе бесплатных сервисных работ специалисты в дилерских центрах Tesla проверят и при необходимости усилят крепление.

Отзыв Tesla Cybertruck стал первым в 2025 году. В прошлом году компания Илона Маска организовала шесть отзывных кампаний своего пикапа. Среди причин были такие неполадки, как «залипание» педали газа, слишком долгая загрузка изображения с камеры заднего вида, некорректная работа стеклоочистителей, внезапная потеря крутящего момента двигателя, а также мелкий шрифт на приборной панели.

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