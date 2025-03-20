Популярность нового универсала M5 превзошла ожидания BMW

Баварский концерн поменял план производства.

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Немецкая компания BMW вынуждена скорректировать план выпуска «заряженного» универсала M5 нового поколения. Связано с этом с повышенным спросом на первую за 14 лет «пятидверку» в линейке, сообщила вице-президент BMW M по продажам Сильвия Нойбауэр.

«Изначально мы планировали, что на универсал придётся одна треть всего объёма производства M5, а две трети — на седан. Но спрос на универсал оказался выше, чем ожидалось, поэтому мы увеличили выпуск и скорректировали соотношение до 50/50», — рассказала Нойбауэр в беседе с порталом BMW Blog.

Универсал встал на конвейер в июне 2024 года. Как и седан, M5 Touring оборудуется гибридной силовой установкой с отдачей 717 л.с. и 1000 Н·м крутящего момента. Несмотря на большой вес 2 508 кг, автомобиль разгоняется до «сотни» всего за 3,5 секунды. Запас хода на чистой электротяге составляет 67 км.

Минимальная стоимость универсала BMW M5 составляет €146 тысяч или 13,6 млн рублей. Седан стоит на €2 тысячи дешевле — €144 тысяч (13 млн рублей).

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