В Формуле-1 впервые в истории дисквалифицировали обе машины Ferrari

Итальянская марка участвует в Ф-1 с 1950 года и никогда до минувшего воскресенья не получал двойных дисквалификаций.

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Заводская команда Ferrari впервые за 76 лет участия в Формуле 1 исключена из результатов гонки в полном составе. Обе машины итальянской марки не прошли техническую инспекцию после финиша Гран При Китая в воскресенье.

В ходе проверки выяснилось, что машина Шарля Леклера весит меньше положенных регламентом 800 кг. На болиде Льюиса Хэмилтона оказался превышен износ деревянной планки под днищем. Судьи Ф-1 жёстко относятся к подобным техническим нарушениям, поэтому оба гонщика были дисквалифицированы.

Леклер финишировал пятым, Хэмилтон – шестым. Таким образом, Ferrari лишилась 18 очков и переместилась с четвертого на пятое место в командном зачёте.

Первый раз за 1127 гонок в Формуле 1 итальянский автопроизводитель дисквалифицирован в полном составе. Одной машиной Ferrari в последний раз не прошла техническую инспекцию после Гран При США 2023 года. Тогда, как и в случае с Хэмилтоном в Шанхае, на автомобиле Леклера оказалась слишком сильно изношена планка днища.

Двойная дисквалификация Ferrari стала всего третьей в Ф-1 за последние 15 лет после Sauber в Австралии-2011 и Renault в Японии-2019.

Льюис Хэмилтон добился первого успеха за рулём машины Ferrari в Ф-1