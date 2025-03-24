Автомобили Tesla будут отпугивать грабителей громкой музыкой

Компания Илона Маска добавила новую функцию в систему защиты Sentry Mode.

© Global Look Press

Американский производитель электромобилей Tesla обновил штатную охранную систему своих машин. Устройство Sentry Mode теперь умеет не только включать фары и клаксон, но и воспроизводит музыку, сообщает портал Teslarati.

С помощью камер и датчиков интеллектуальная система защиты фиксирует любые подозрительные движения и действия вокруг машины на парковке или стоянке. Если обнаружена угроза, то Sentry Mode:

включает фары;

подаёт звуковой сигнал с помощью клаксона;

включает видеозапись с камер наружного наблюдения;

передаёт сообщение в специальное приложение на смартфоне автовладельца.

Теперь устройство дополнено воспроизведением музыки. Заметив злоумышленника, Sentry Mode включит аудиосистему на полную громкость. Эта функция уже доступна на пикапах Cybertruck. Как скоро она появится на других моделях Tesla, не уточняется.

Трамп купил красный седан Tesla Model S и похвалил Cybertruck