Каршеринг Ситидрайв начнёт работу в Ростове-на-Дону

Столица юга России станет шестым городом, где доступен сервис из экосистемы Сбера.

© Ситидрайв

Каршеринг-сервис Ситидрайв расширяет географию присутствия в регионах России. Со 2 апреля 2025 года автомобили сервиса будут доступны для аренды в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба компании.

С первого дня работы Ситидрайва в столице юга России будет доступно около 300 машин, таких как Chery Tiggo 7 Pro, Skoda Rapid, Haval Jolion Elite, Kia Rio и Nissan Qashqai. На всех автомобилях можно уехать на 250 км от города, в рамках пакетных тарифов максимальная дистанция достигает 2000 км.

Как и в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, автомобили Ситидрайва в Ростове доступны для поминутной аренды, фиксированного тарифа, абонементов, пакетных предложений от 2 часов и 7 дней. Имеется долгосрочная подписка «Надолго». Оплату топлива, городских парковок, а также техническое обслуживание и ремонт автомобилей каршеринг-сервис берёт на себя.

Так же как и в других городах, для Ростова-на-Дону будут доступны КАСКО, страхование жизни и здоровья, а также программа лояльности, позволяющая вернуть кешбэк со стоимости поездки.

© Ситидрайв

Для пользователей в Ростове-на-Дону будут доступны те же преимущества, что и в других городах присутствия Ситидрайва, включая КАСКО, страхование жизни и здоровья, а также программа лояльности с кешбэком от стоимости поездок.

Скачать приложение Ситидрайв, работающее на всех операционных системах смартфонов, можно уже сейчас. Для регистрации в сервисе понадобится паспорт и водительское удостоверение. Пользоваться каршерингом могут водители от 18 лет, без необходимости стажа вождения.

Ситидрайв является частью экосистемы Сбера для автолюбителей. На сегодняшний день сервис занимает второе место на рынке каршеринга в России по размеру автопарка и количеству поездок.

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