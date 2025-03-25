Автомобили Lixiang будут продаваться в России официально

Марка, также известная как Li Auto, дебютирует на российском рынке.

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Китайский премиум-бренд Lixiang готовится к официальному выходу на авторынок в России. Компания уже начала набор персонала для своего подразделения в нашей стране, рассказала газета «Известия».

Представлять марку в России будет дистрибьютор Sinomach Auto, который уже поставляет с заводов в Китае легковые машины Oting и Rox и имеет около 40 автосалонов по всей стране.

«Компания ищет юриста по бренду Lixiang (Li Auto), PR-менеджера и менеджера по гарантии по этой же марке», — сообщил источник.

Инсайды о том, что Sinomach Auto будет представлять в нашей стране ещё одну китайскую марку, впервые появились в январе. Речь шла как раз о некоем премиальном бренде. Как тогда сообщалось, официальный дебют марки состоится в течение первого квартала 2025 года.

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