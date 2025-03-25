Зарядные станции в Калифорнии обогнали АЗС по численности

Правда, мощных скоростных зарядок в штате не так много.

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Число станций для зарядок электромобилей в американском штате Калифорния впервые превысило количество заправочных станций. Причём перевес в пользу ЭЗС составляет 48%, сообщил портал Insideevs со ссылкой на офис губернатора.

По данным на конец 2024 года, в Калифорнии функционируют 178 549 зарядных станций против 120 тысяч АЗС. Таким образом, пунктов для зарядки в полтора раза больше, чем заправок для машин на ДВС.

Большая часть станций для «электричек», а именно 162 тысячи, оборудованы устройствами медленной зарядки, позволяющими пополнить запас электроэнергии за 1-2 часа. Точек с быстрой подзарядкой за 15-30 минут в регионе около 16 тысяч единиц.

Стремительное развитие зарядной инфраструктуры в Калифорнии обусловлено несколькими факторами. В штате действуют жёсткие нормы по выбросам и очень дорого стоит топливо. При этом власти и частные американские компании активно вкладывают инвестиции в строительство зарядных станций.

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