Опубликован прайс-лист с ценами и комплектациями GAC Empow в России

Стали известны все цены и подробности об оснащении новинки российского рынка.

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В России 24 марта стартовали продажи китайского спортивного седана GAC Empow. Новинка уже появилась в официальных дилерских центрах бренда. Покупатели могут выбрать между тремя комплектациями, прайс-лист с которыми доступен в центрах продаж и на официальном сайте компании.

Все три комплектации предлагаются с безальтернативной 1,5-литровой «турбочетвёркой» на 170 л.с., которая стыкуется с 7-диапазонным «роботом». Привод — только передний. Габариты во всех вариантах оснащения тоже одинаковые: 4700 × 1850 × 1432 мм, расстояние между осями составляет 2736 мм.

В базовую комплектацию GS входят светодиодные фары и дневные ходовые огни, две передние подушки безопасности, цифровая приборная панель на 7-дюймов, 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы, кондиционер, два аудиодинамика, датчик света, задние датчики парковки, подогрев заднего стекла.

Старшие комплектации GL отличаются по году выпуска, но имеют одинаковое оснащение: шесть подушек безопасности, боковые шторки безопасности, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, атмосферная подсветка салона, обогрев всех сидений и лобового стекла, музыкальная система на восемь динамиков, беспроводная зарядка для гаджетов. Главная особенность обеих версий GL — спортивный пакет, в который включены аэродинамичный обвес кузова, выхлопная система с регулируемой громкостью, спойлер на крышке багажника, специальные колёсные диски. Кроме того, имеется спортивная настройка двигателя, трансмиссии и рулевого управления

Базовая комплектация GS стоит 2 999 000 рублей, GL образца 2024 года тоже обойдётся покупателю в 2 290 000 рублей. Стоимость новой версии GL составляет 3 219 000 рублей.

Empow, GS4 и GS8 Traveller: три новинки GAC для России