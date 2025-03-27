Российские водительские права могут разрешить в Китае

Сейчас для управления автомобилем в Китае нужны временные права местного образца.

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Водительское удостоверение российского образца могут признать действительным в Китае. Соответствующие переговоры Минтранс и МВД России ведут с властями КНР, сообщил заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев.

«Обсуждаем с нашими китайскими коллегами признание водительских удостоверений для индивидуальных поездок граждан на легковых автомобилях», — приводит ТАСС слова главы Минтранса.

Сейчас ездить по китайским дорогам с российскими водительскими правами нельзя, как и с международными — в Китае признают только права местного образца. Иностранные водители могут получить временное разрешение на управление транспортным средством при оформлении визы.

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