Каршеринг Ситидрайв начнёт работу в Краснодаре с 9 апреля

Сервис расширяет карту покрытия до семи городов.

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Каршеринг Ситидрайв увеличивает географию своей работы и запустится в Краснодаре. Автомобили сервиса будут доступны для аренды в городе с 9 апреля, сообщила пресс-служба компании.

На начальном этапе в столице Кубани можно взять в аренду более 300 машин различных классов, в том числе Chery Tiggo 7 Pro, Skoda Rapid, Haval Jolion Elite, Kia Rio и Nissan Qashqai. Клиенты смогут совершать поездки на расстояние до 250 км от города, а по пакетным тарифам можно уехать на расстояние до 2000 км.

Краснодар станет вторым новым городом в географии присутствия Ситидрава в регионах России. На прошлой неделе было объявлено, что со 2 апреля сервис будет доступен в Ростове-на-Дону.

«Теперь наш сервис охватывает весь Краснодарский край и Ростовскую область, предлагая жителям этих регионов гибкие и удобные решения для передвижения, а также высокий уровень сервиса и безопасности, которые являются нашими приоритетами», — прокомментировал Эдуард Мингажев, генеральный директор Ситидрайва.

Ранее услуги Ситидрайва были доступны только в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Во всех городах автомобили компании можно взять как в поминутную аренду, так и на срок до 7 дней. Имеется и долгосрочная подписка от одного до 48 месяцев. Пользоваться Ситидрайвом можно с 18 лет и без водительского стажа.

Ситидрайв является частью экосистемы Сбера для автолюбителей. На сегодняшний день сервис занимает второе место на рынке каршеринга в России по размеру автопарка и количеству поездок.

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