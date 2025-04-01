Немцы покрыли Bentley Continental GT карбоном с ног до головы

Mansory представило британскую машину из углепластика.

© Mansory

Немецкое тюнинг-ателье Mansory обновило люксовый купе Bentley Continental GT четвёртого поколения. Британская машина обзавелась новым обвесом кузова, изобилующим элементами из карбона.

Из углепластика сделаны капот, сплиттер, решётка радиатора и защитные кожухи воздухозаборников. И это ещё не всё: зеркала, пороги, а также спойлер на крышке багажника и диффузор тоже карбоновые. Дополняют новый образ Continental GT стильные 22-дюймовые глянцево-черные диски и кастомные насадки выхлопной системы.

В салоне изменений поменьше: рулевое колесо обрело новую форму, были заменены ремни безопасности и коврики. Ну и, конечно, никуда без карбона, из которого сделаны некоторые элементы дверных карт и приборной панели.

© Mansory

Техническую «начинку» роскошного седана тюнеры Mansory вообще не стали трогать, тем более машина и так достаточно мощная. Под капотом — 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом и электромотором, суммарно выдающий впечатляющие 771 л.с. и 1001 Н·м крутящего момента.

Continental GT — не первая модель Bentley, которую доработали немецкие специалисты. Буквально на прошлой неделе портфолио Mansory пополнилось кроссовером Cullinan с золотыми и бронзовыми акцентами в дизайне кузова. Также в списке работа компании есть модернизированные Bentayga, Flying Spur, Continental GT/GTC и Mulsanne.

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