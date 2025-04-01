В ГАИ отреагировали на слухи о прекращении отсрочки по замене прав

Автоматически продлить водительское удостоверение можно и после 1 апреля.

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Госавтоинспекция России разъяснила сроки продления истекающих водительских прав на фоне слухов об отмене трёхлетней отсрочки.

Накануне в СМИ и Телеграм-каналах появилась информация о том, будто с 1 апреля отменяется автоматическое продление прав. Кроме того, согласно этим слухам, для получения нового удостоверения водителю придётся пройти медобследование и заплатить госпошлину.

В ГАИ отметили, что автоматическое продление по-прежнему распространяется на права, срок действия которых рассчитан до 31 декабря 2025 года. Именно до этого срока рассчитано постановление правительства, согласно которому устаревшее водительское удостоверение становится действительными ещё на три года.

«Автоматически продлеваются на три года национальные водительские удостоверения, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Никаких дополнительных отметок в документе проставлять не потребуется — продление происходит автоматически», — говорится в сообщении в официальном Телеграм-канале Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что водительские удостоверения, срок действия которых до этого уже продлевался на три года, второй раз продлению не подлежат. Их необходимо заменить в установленном порядке.

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