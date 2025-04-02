Ситидрайв заключил сервисный договор с Geely и Belgee

СТО оператора каршеринга будут заниматься гарантийным обслуживанием.

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Каршеринг Ситидрайв объявил о сервисном сотрудничестве с брендами Geely и Belgee. Отныне компания сможет выполнять гарантийный ремонт машин этих марок на собственных станциях технического обслуживания (СТО).

В рамках соглашения с китайским и белорусским брендами Ситидрайв сможет покупать запчасти и расходники без обращения в официальные дилерские центры. Кроме того, фирма получит доступ к информационным базам, каталогам и технической документации.

«При необходимости максимально быстрого решения любых эксплуатационных и производственных вопросов оператору доступна прямая связь с производителем», — отметили в компании.

Ранее Ситидрайв заключил аналогичные соглашения с Chery, Exeed и JAC. Оператор каршеринга имеет четыре СТО: три в Москве и один в Санкт-Петербурге.

Автопарк Ситидрайва насчитывает около 2300 автомобилей Geely и 2500 машин Belgee в пяти городах - Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Сочи. Для аренды доступны седан Geely Emgrand, кроссоверы Geely Coolray и Geely Atlas Pro, а также паркетник Belgee X50.

Ситидрайв является частью экосистемы Сбера для автолюбителей. На сегодняшний день сервис занимает второе место на рынке каршеринга в России по размеру автопарка и количеству поездок.

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