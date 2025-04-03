Лимузин Rolls-Royce Phantom украсили лепестками сакуры

© Rolls-Royce

Компания Rolls-Royce представила уникальный Phantom Cherry Blossom. Длиннобазный седан создан по индивидуальному заказу японского клиента, вдохновленного цветением сакуры, рассказали в пресс-службе производителя роскошных автомобилей.

Праздник цветения сакуры (ханами) — одно из самых красивых и важных событий в японском календаре. В эти дни японцы приходят в парки, расстилают под деревьями коврики и любуются розовым цветением. И заказчик Rolls-Royce как раз попросил сделать такой дизайна салона, чтобы внутри машины создавалось ощущение сидения под сакурой.

© Rolls-Royce

Цветущие деревья воспроизвели на потолке с помощью вышивки из 250 тысяч стежков по древней японской технике. Также дверные карты и внутрисалонную перегородку украсили падающими трёхмерными лепестками. На всю эту ручную работу ушло полгода.

Технически Phantom полностью соответствует своим стандартным заводским параметрам. Под капотом — 6,7-литровый битурбо V12, выдающий 563 л.с. и 900 Н·м крутящего момента. Несмотря на солидные габариты 5762 x 2018 x 1646 мм и вес 2625 кг, лимузин разгоняется до «сотни» за пять секунд.

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