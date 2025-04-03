340 л.с. и полный привод: представлен «заряженный» электрокроссовер Skoda Elroq RS

Компания Skoda презентовала новую топовую версию своего батарейного кроссовера Elroq. Модификация станет самой мощной и брутальной в семействе электрических паркетников чешской марки.

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RS отличается от других версий агрессивным внешним видом с раздельной оптикой и рельефным бампером. Ещё одна особенность чёрная окантовка на стеклах, рейлингах на крыше и наружных зеркалах. На месте радиаторной решётки установлена фирменная панель-заглушка под названием Tech-Deck Face.

В движение автомобиль приводят два электромотора, вместе выдающие 340 л.с. Привод — полный. Разгон до 100 км/ч занимает 5,4 секунды, максимальная скорость составляет 180 км/ч. Тяговый аккумулятор ёмкостью 84 кВт·ч обеспечивает запас хода 550 км.

Также кроссовер получил адаптивную подвеску и усиленные тормоза. Из оборудования в салоне можно отметить 5-дюймовую цифровую «приборку», 13-дюймовый экран информационно-развлекательной системы и проекционный дисплей с дополненной реальностью.

Стоимость и дата поступления Skoda Elroq RS в продажу пока не объявлены. Ориентировочный срок выхода на рынок — осень текущего года.

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