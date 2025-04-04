McLaren будет выпускать не только суперкары

Британский автопроизводитель получит ресурсы, необходимые для производства седанов и кроссоверов.

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Компания McLaren Automotive планирует выйти за пределы производства суперкаров. Расширению линейки британского автопроизводителя способствует новое партнёрство, о котором стало известно утром 4 апреля, сообщает Motor1.

Производитель суперкаров объединился со стартапом Forseven, обладающим не только штатом в 700 специалистов из автомобильной отрасли, но и финансовой поддержкой инвестиционной компании CYVN Holdings из Абу-Даби. С дополнительными финансированием, технологиями и ресурсами McLaren сможет выйти в сегменты авторынка, которые ранее для компании были недоступны. Об этом говорится напрямую в заявлении о сотрудничестве. Тем более Forseven имеет лицензионное соглашение с китайским автопроизводителем Nio и сможет предоставить своим партнёрам новую «тележку».

Подробности о новой линейке McLaren обещает рассказать ближе к концу текущего года. Однако генеральный директор Forseven Ник Коллинз в беседе с Autocar подтвердил, что в планах нового холдинга выпуск обычных автомобилей класса люкс. Скорее всего, это будет седан или кроссовер.

Первые слухи о планах McLaren по производству кроссоверов появились ещё два года назад. Тогда сообщалось, что первый паркетник появится в гамме британского автопроизводителя в 2028 году.

На сегодняшний день в модельном ряду английской марки значатся два десятка суперкаров. Флагманом является 1275-сильный гиперкар McLaren W1, который является самым мощным дорожным автомобилем в истории бренда.

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