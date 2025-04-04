Toyota раскрыла характеристики прощальной версии Supra

Премьера A90 Final Edition состоится уже на следующей неделе.

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Японский автогигант Toyota готовит премьеру спецверсии заднеприводного купе GR Supra, история которого завершится в 2026 году. В знак прощания с легендарной двухдверкой компания выпустит лимитированную модель GR Supra A90 Final Edition.

Премьера прощальной Supra состоится на этапе американской гоночной серии IndyCar в Лонг-Бич, который пройдёт с 11 по 13 апреля. Пока Toyota раскрыла некоторые подробности о A90 Final Edition.

Вопреки инсайдам, специальная версия получит стандартный мотор, а не форсированный. Это будет рядный турбированный V6 мощностью 382 л.с. Коробка передач доступна в двух вариантах — 8-ступенчатый «автомат» и 6-скоростная «механика». С АКПП машина разгоняется до «сотни» за 3,9 секунды, с МКПП набор скорости до 100 км/ч занимает 4,2 секунды.

Среди технических изменений стоит отметить оптимизированные настройки подвески и рулевого управления. Кроме того, усилены тормоза.

Отличительная особенность экстерьера — 19-дюймовые матово-черные колёсные диски, карбоновый задний спойлер в стиле «утиный хвост» и глянцевые карбоновые корпуса боковых зеркал. Передние сиденья в салоне обшиты экокожей и алькантарой в красной строчке и имеют вышитый на подголовнике логотип GR.

На конвейер последняя версия Toyota Supra встанет до конца весны этого года. Всего будет выпущено 300 штук так что тираж A90 Final Edition крайне ограниченный. Последний экземпляр сойдёт со сборочной линии весной 2026 года.

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