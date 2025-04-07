Toyota выпустит десять новых электромобилей к 2027 году

«Японцы» хотят выпустить новые батарейные автомобили своими силами.

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Ведущий японский автопроизводитель Toyota увеличит свою электрическую линейку до 15 моделей и доведет общий объём выпуск автомобилей до 1 млн штук в год. Об этом сообщило новостное агентство Nikkei.

На сегодняшний день в гамме Toyota представлено пять «чистых» электромобилей, построенных в Японии: кроссоверы Urban Cruiser, CH-R+, пикап Toyota Hilux Revo, а минивэн Proace, а также пикап Coms. Остальные модели, как кроссовер bZ4X и седан bZ3, «японцы» выпускают при поддержке китайских BYD и FAW.

По сведениям источников, новые батарейные модели Toyota будет производить исключительно своими силами. Некоторые из них компания выступит под брендом Lexus. Новинки планируется поставить на конвейер к 2027 году.

В компании комментировать информацию отказались и подчеркнули, что не анонсировали расширение электрической гаммы.

В 2024 году японский автогигант продал 140 тысяч электромобилей по всему миру. Это 2% от всего общемирового объёма реализации «электричек», который составил 10 млн единиц.

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