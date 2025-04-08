Коллекционные модельки Ferrari впервые за 11 лет появятся в линейке Hot Wheels

Производитель суперкаров и гоночных машин воссоединился с разработчиком игрушечных моделей.

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Итальянская автомобильная компания Ferrari и крупнейший в мире производитель коллекционных машинок Hot Wheels объявили о возобновлении сотрудничества. Уже ближайшим летом в продаже появятся игрушечные SF90 Stradale, LaFerrari и другие модели в масштабе 1:64.

В линейку под названием «Гараж мечты» войдут девять моделей «Кавалино Рампанте». В серии в том числе будут представлены лемановские гиперкар Ferrari 499P 2024 года и суперкар Ferrari F-40 Competizione 1987 года выпуска, а также Ferrari 365 GTB/4 Competizione, выигравший в 1967 году «24 часа Дайтоны» в своём классе.

Модели в коллекции Hot Wheels:

Ferrari 365 GTB/4 Competizione;

Ferrari F40 Competizione;

Ferrari SF90 Stradale;

Ferrari 499P;

Ferrari F50;

LaFerrari;

Ferrari 250 GTO;

Ferrari 312 P;

Ferrari 499P Modificata;

Доступны как лимитированные наборы стоимостью $100 (8,5 тысяч рублей), так и отдельные машинки по цене от $1,25 до $20 (105-1710 рублей)

C 1970 года Hot Wheels выпустила 53 различных машинок Ferrari. В коллекции есть даже болиды Формулы-1. В конце 2014-го стороны по обоюдному решению не стали продлевать лицензионное соглашение. Последней на данный момент выпущенной моделькой является LaFerrari.

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