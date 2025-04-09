В Подмосковье запустили движение беспилотных грузовиков

На маршрут вышли четырех автономных тягача.

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По Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) в Московском регионе впервые проехали полностью беспилотные грузовики – без оператора за рулём. Торжественный старт автономных большегрузов дал первый замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов, сообщили в ведомстве.

По платной автомагистрали запущены беспилотные тягачи, включая два КамАЗа. Движение осуществляется в экспериментальном режиме: оператор-инженер во время поездки находится на пассажирском сиденье, а водительское место пустует.

ЦКАД стал второй платной автомагистралью, на которой запущено движение беспилотных грузовых машин. В сентябре прошлого года полностью автономные тягачи отправились в первый рейс по М-11 «Нева». За прошедшие полгода количество беспилотных большегрузов между Санкт-Петербургом и Москвой выросло с 22 до 67 штук. Ожидается, что концу года на маршруте их будет уже 93.

В 2026 году также планируется открыть сообщение по М-12 «Восток». А в течение пяти ближайших лет общая протяженность дорог, пригодных для эксплуатации автономных тягачей, увеличится до 19,5 тысяч км.

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