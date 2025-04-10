Lamborghini и Ducati создали двухколесный аналог суперкара Revuelto

Премьера состоялась в рамках Недели моды в Милане.

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Производитель мощных спорткаров люкс-класса Lamborghini представил результат коллаборации с Ducati. Два итальянских бренда «выкатили» лимитированную серию мотоциклов, дизайн которых вдохновлен суперкаром Revuelto.

Байк построен на базе Panigale V4 S и имеет множество внешних отсылок к своему четырехколесному прототипу. Например, оптика имеет такой же дизайн, как и фары Revuelto. Хвостовая часть схожа с суперкаром, в том числе по форме выхлопных патрубков. Спойлер, воздухозаборники, передние и задние брызговики и другие элементы изготовлены из такого же карбона, как и обвес автомобиля Lamborghini. Даже рисунок кованых алюминиевых дисков одинаковый, а седло получило обивку из кожи и алькантары в контрастном двухцветном дизайне, как кресла на Revuelto.

Технически новинка не отличается от стандартного Panigale V4 S В движение байк приводит 1103-кубовый мотор, выдающий 207 л.с. За счёт карбонового обвеса мотоцикл весит 185 кг, что на 2,3 кг легче оригинала. С 0 до 100 км/ч двухколесный Revuelto разгоняется всего за 2,5 секунды, максимальная скорость — 350 км/ч.

Всего будет выпущено 630 экземпляров. Стоимость составляет $73 тысячи или 6,2 млн рублей. Кроме того, специально для владельцев Lamborghini Revuelto выпущено 63 экземпляра Panigale V4 Lamborghini Speciale Clienti по цене $100 тысяч (8,6 млн рублей).

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