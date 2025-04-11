Audi отзывает почти 45 тысяч автомобилей

Обязательному сервисному обслуживанию подлежат девять моделей.

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Производитель автомобилей премиум-класса Audi объявил масштабную отзывную кампанию. Обязательному сервисному обслуживанию подлежат несколько десятков тысяч машин 2021 года выпуска, говорится на сайте Управления по расследованию дефектов NHTSA.

Под отзыв попали седаны A6, S6, A7, A8, S7, RS7, S8, кроссоверы Q8, SQ8, RSQ8, Q7, SQ7, кросс-универсал A6 Allroad и универсал RS6 Avant. В общей сложности дефект выявлен на 44 387 автомобилях.

Причиной отзыва стали неполадки в работе приборной панели. В ходе езды или парковки автомобиля экран «приборки» может погаснуть, что небезопасно, ведь водитель лишается информации о скорости движения. Причина — ошибка в программном обеспечении бортовой системы. При малейшем перепаде напряжения срабатывает защита, и дисплей отключается.

Как говорится в отчете, Audi получила 2285 жалоб. Впервые компания узнала об этой проблеме узнала о проблеме в апреле 2024 года и после расследования в течение года объявила о запуске отзывной кампании.

Владельцам проблемных автомобилей необязательно обращаться в сервисный центр. Софт приборной панели будет бесплатно обновлен «по воздуху».

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