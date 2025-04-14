В Европе хотят запретить карбон в конструкции автомобилей

Производители электромобилей и суперкаров под угрозой.

© Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европейский союз обсуждает план по полному запрету на использование углеродного волокна или попросту карбона в конструкции автомобилей. Если предложение чиновников получит «зеленый свет», то пострадают прежде всего производители дорогих суперкаров и японские профильные компании, сообщает Carscoops.

По сведениям источника, Европейский парламент предложил классифицировать карбон как материал, вредный для окружающей среды. Аргумент: при утилизации автомобилей нити углерода и эпоксидные смолы, из которых состоит углепластик, могут привести к короткому замыканию оборудования. Вредны эти вещества и для здоровья человека при попадании на кожу или слизистую оболочку.

Лёгкий и одновременно прочный карбон активно используется в автомобилестроении, особенно в конструкции суперкаров и гоночных машин. Например, кузов большинства автомобилей McLaren полностью состоит из данного материала. Пользуется углепластик популярностью также среди производителей электромобилей, поскольку позволяет уменьшить вес машины и увеличить запас хода.

Пострадают и японские производители карбоновых материалов Toray Industries, Teijin и Mitsubishi Chemical, 50% бизнеса которых как раз приходится на европейский рынок.

Хорошая новость в том, что если запрет и будет введен, то ещё не скоро. В лучшем случае закон вступит в силу в 2029 году.

Немцы покрыли Bentley Continental GT карбоном с ног до головы