Subaru построила новый внедорожник при помощи Toyota

Анонсирована мировая премьера электрического внедорожника Subaru Trailseeker

© Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Японская автомобильная компания Subaru привезет на предстоящий Нью-Йоркский международный автосалон совершенно новую электрическую новинку. Премьера состоится в среду, 16 апреля.

Новая батарейная машина Subaru получит название Trailseeker и пополнит гамму внедорожников. Пока представлен лишь небольшой тизер с шильдиком на корме.

Известно, что Subaru Trailseeker построен на электрической платформе Toyota, на которой базируется батарейный кроссовер Subaru Solterra, брат-близнец Toyota bZ4X. Как предполагает портал Autoweek, вероятнее всего, новый внедорожник станет копией нового Toyota bZ5X — по крайней мере внешне. Trailseek получит уникальный экстерьер, отделку и оснащение салона.

Премьера Trailseeker состоится 16 апреля в 19:50 по московскому времени. Презентация пройдёт в онлайн-режиме на официальном сайте Subaru.

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