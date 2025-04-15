Subaru построила новый внедорожник при помощи Toyota
Анонсирована мировая премьера электрического внедорожника Subaru Trailseeker
Японская автомобильная компания Subaru привезет на предстоящий Нью-Йоркский международный автосалон совершенно новую электрическую новинку. Премьера состоится в среду, 16 апреля.
Новая батарейная машина Subaru получит название Trailseeker и пополнит гамму внедорожников. Пока представлен лишь небольшой тизер с шильдиком на корме.
Известно, что Subaru Trailseeker построен на электрической платформе Toyota, на которой базируется батарейный кроссовер Subaru Solterra, брат-близнец Toyota bZ4X. Как предполагает портал Autoweek, вероятнее всего, новый внедорожник станет копией нового Toyota bZ5X — по крайней мере внешне. Trailseek получит уникальный экстерьер, отделку и оснащение салона.
Премьера Trailseeker состоится 16 апреля в 19:50 по московскому времени. Презентация пройдёт в онлайн-режиме на официальном сайте Subaru.