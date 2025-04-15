Toyota выпустит новый «заряженный» GR Yaris

Спортивный хэтчбек получил развитый аэродинамический обвес, как на машине WRC.

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Хот-хэтч Toyota GR Yaris станет ещё динамичнее и управляемее. Японский бестселлер получил новую версию с новым обвесом и рычаг ручного тормоза в стиле раллийной машины, рассказала пресс-служба компании.

Главное и самое заметное отличие обновленного Toyota GR Yaris — усовершенствованная аэродинамика. Кузов получил вентилируемый капот, передний спойлер и активное заднее крыло большего размера, дополнительные воздуховоды на переднем бампере и колёсных арках. Появились также вырезы для отвода воздушного потока в районе крышки бензобака. Многие эти аэродинамические решения были позаимствованы из раллийной версии Yaris, представленной в чемпионате мира.

В ходе модернизации инженеры Toyota скорректировали регулировки подвески и электроусилителя руля. В частности, они поменяли амортизаторы и установили новые крепежные болты для более надежной фиксации элементов подвески.

Под капотом всё без изменений — рядный 3-цилиндровый турбомотор 1,6, который после модернизации в 2024 году выдает 304 л.с. и 400 Н·м крутящего момента. По-прежнему доступны два варианта коробки передач: 6-скоростная «механика» и «автомат» с 8 ступенями. Причём автоматическая коробка теперь получила спортивный режим. Привод — жестко подключаемый 4WD.

Динамические характеристики в Toyota не раскрыли, но пообещали, что новый хэтчбек будет ещё быстрее и управляемее.

В стандартной комплектации доступен полный набор систем активной безопасности Toyota. Среди интересных опциональных дополнений можно отметить вертикальный рычаг стояночного тормоза, как на гоночном Yaris WRC.

К сожалению для поклонников Toyota, новая версия хот-хэтча Yaris доступна только в Японии. Предзаказ стартовал 11 апреля, поставки клиентам начнутся уже в мае.

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