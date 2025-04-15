Hyundai прокомментировала сообщения о планах по продажам автомобилей Kia в России

Пресса перепутала сведения по прогнозам продаж автомобилей корейской компании.

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Южнокорейский автоконцерн Hyundai Motor прокомментировал информацию в СМИ о планах по продажам машин Kia на российском рынке до конца 2025 года. В штаб-квартире компании в Сеуле заявили, что в инсайде шла речь не о России, а о рынке СНГ.

Накануне корейское новостное агентство Yonhap сообщило, что 9 апреля на закрытом мероприятии для инвесторов была озвучена цель по реализации 50 тысяч автомобилей в России в течение нынешнего года.

«Корейские СМИ неверно обозначили прогнозируемые продажи в регионе СНГ как Россию», — приводит комментарий пресс-службы Hyundai Motor информационное агентство ТАСС.

Слухи о том, что Hyundai собирается вернуться на российский рынок после ухода в 2022 году появляются уже не первый месяц. В концерне каждый раз заверяют, что таких планов у них на данный момент нет, но они внимательно следят за политической обстановкой в России и мире.

Корейские СМИ: Hyundai намерена вернуться в Россию