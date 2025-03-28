Корейские СМИ: Hyundai намерена вернуться в Россию

Очередной иностранный источник сообщил о планах корейской автокомпании по возвращению на российский рынок.

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Крупнейший корейский автомобильный концерн Hyundai Motor Group изучает возможности для возвращения на российский рынок на фоне переговоров между Россией и США по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщила The Korea Times, одна крупнейших англоязычных газет в Южной Корее.

В декабре 2023 года Hyundai продала свои активы, включая завод в Санкт-Петербурге, за 10 000 рублей, и ушла из России. Однако до конца текущего года «корейцы» имеют право выкупить свой бизнес обратно. Именно над активацией этого опциона сейчас и размышляют в концерне из Сеула.

«Решение пока не принято, компания внимательно следит за развитием ситуации», — прокомментировал представитель Hyundai на запрос The Korea Times.

Информация о возможном возвращении Hyundai в Россию появилась в корейских СМИ не первый раз. Ещё в феврале об интересе компании к возобновлению бизнеса в нашей стране рассказало новостное агентство Yonhap News.

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