Tank объявил о расширении дилерской сети в России

На карте присутствия премиальной марки внедорожников появились три новых российских города.

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Китайский бренд Tank, принадлежащий концерну Great Wall Motor, расширяет географию своего присутствия в России. Теперь премиальные внедорожники доступны ещё в трёх городах, говорится в сообщении марки, поступившем «Рамблер Авто».

Автосалоны Tank впервые появились в Липецке, Чебоксарах и Вологде. Таким образом, на карте дилерской сети суббренда GWM теперь 49 городов.

В обшей сложности в России насчитывается 65 центров Tank. Шесть из них находятся в Москве и семь – в Московской области.

На сегодняшний день в российской линейке представлены четыре рамных внедорожника Tank 300, Tank 400, Tank 500 и Tank 700. Также в официальных дилерских центрах доступны и другие автомобили из семейства Great Wall Motor. Среди них — гибридные кроссоверы Wey 05 и Wey 07, полуэлектрический минивэн WEY 80 и батарейный хэтчбек Ora 03.

Tank вышел на российский рынок в 2022 году и в прошлом году попал в топ-10 самых популярных китайских автобрендов в нашей стране. Марка занял восьмое место, уступив только Haval, Chery, Geely, Changan, Omoda, Exeed и Jetour.

Назван самый популярный премиальный автомобиль в России