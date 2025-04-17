Hyundai обновила большой семейный внедорожник Palisade

Новая версия получила название XRT Pro.

© Hyundai

Южнокорейский концерн Hyundai представил на Нью-Йоркском автосалоне новую версию своего флагманского внедорожника Palisade. Модификация под названием XRT Pro получила ряд дополнений, которых нет в стандартном исполнении.

Вместительный семейный автомобиль на семь мест вырос в длине на 63 мм, колесная база увеличилась на 68 мм. Разве что задний свес стал короче на 40 мм. При этом кузов приобрёл более квадратные формы, а дневные ходовые огни выполнены в виде буквы «H», как на некоторых других моделях Hyundai.

Кроме того, внедорожник получил усиленную подвеску с увеличенным до 213 мм дорожным просветом и эксклюзивные 18-дюймовые легкосплавные диски с темной отделкой. Из других нововведений можно отметить увеличенные углы въезда (20,5°) и съезда (22,4°). Среди электронных обновок — новые режимы движения по грязи, песку, снегу и электронно-управляемая блокировка заднего дифференциала.

© Hyundai

Новый Palisade XRT получил два варианта силовой установки. Базовый — 3,0-литровый атмосферник V6, выдающий 291 л.с. и стыкующийся с 8-скоростным «автоматом». Привод передаётся на все четыре колеса.

Второй вариант — 329-сильный гибрид с 2,5-литровой рядной «турбочетвёркой» с двумя электродвигателями. Запас хода при полностью заправленном баке и заряженной батарее достигает 996 км. Стоит отметить, что впервые за семь лет выпуска Palisade получил комбинированную силовую установку.

Как и другие модели Palisade, XRT Pro будет собираться на заводе в Ульсане, Южная Корея. Бензиновая версия появится в продаже грядущим летом, а гибридная — осенью. Стоимость пока не обнародована. Стандартный Hyundai Palisade нового поколения стоит от $36 800 или 3 млн рублей.

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