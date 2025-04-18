Ананас и лён в салоне: Renault представила водородный концепт Embleme

Экологически чистый автомобиль имеет отделку салона из «зелёных» материалов.

© Renault

Французский концерн Renault вывел декарбонизацию в производстве автомобилей на абсолютно новый уровень, представив уникальный концепт-кар на водороде. Автомобиль на 90% состоит из перерабатываемых материалов, рассказала пресс-служба компании.

© Renault

Колеса и двери машины изготовлены из алюминия, а водородный топливный бак автомобиля выполнен из карбона с низким содержанием углерода. Самое интересное — интерьер: приборная панель сделана из льна, а дверные карты — из пинатекса, материала из волокон листьев ананаса, который считается экологичной альтернативой натуральной коже из шкур животных.

© Renault

Концепт построен на платформе Renault AmpR Medium, на которой базируются Renault Megane E-Tech и Nissan Leaf. Подробностей по силовой установке пока нет. Известно только, что аккумуляторная батарея на 40 кВт·ч обеспечивает запас хода до 999 км.

Пока Renault Embleme существует лишь в виде концепта. Неизвестно, как скоро экологичный автомобиль поступит в серийное производство.

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