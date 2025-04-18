Bugatti Tourbillon получил секретный ключ для снятия лимитатора скорости

Новый флагман французской компании станет третью моделью с функцией Speed Key.

© Bugatti

Компания Bugatti ограничит максимальную скорость на своём новом гиперкаре Tourbillon. Однако владельцы смогут самостоятельно убрать ограничения и разогнаться до 445 км/ч на каком-нибудь гоночном треке, передаёт Carscoops.

Как на Veyron и Chiron, флагман следующего поколения получит функцию Speed Key. Это спрятанный в салон ключ, повернув который водитель снимет ограничение. На Tourbillon лимитатор будет установлен на отметке 380 км/ч.

Если на двух других моделях, Speed Key расположен между водительским сиденьем и порогом двери, то на Tourbillon его спрятан в специальном отсеке центральной консоли. Там же находится замочная скважина, в которую нужно вставить ключ.

© Bugatti

Новый гиперкар Bugatti оснащается атмосферным 8,3-литровым V16 в паре с тремя электродвигателями. Суммарная отдача гибридной системы — 1775 л.с. До ограниченных 380 км/ч автомобиль разгоняется всего за 25 секунд.

Bugatti Tourbillon встанет на конвейер только в 2026 году. Тираж будет ограничен и составит 250 экземпляров. Стоимость гиперкара — от 3,6 млн евро или 329,2 млн рублей по текущему курсу.

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