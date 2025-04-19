В Тольятти стартовало серийное производство Lada Iskra

Новая модель АвтоВАЗа встала на конвейер в 55-й день рождения легендарной «копейки».

На заводе АвтоВАЗ в Самарской области началось серийное производство автомобилей семейства Lada Iskra. Торжественный запуск сборки новейшей модели российского концерна состоялся в субботу, 19 апреля.

Как рассказал корреспондент «Рамблер Авто», в рамках торжественного запуска с конвейера сошли первые экземпляры автомобиля — седан в красном цвете и универсал в синем цвете. В первый день производства было собрано 12 автомобилей в различных модификациях.

Мероприятие посетили сотрудники и ветераны предприятия, представители федеральных и региональных органов власти, в том числе: Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, президент АвтоВАЗа Максим Соколов и другие гости.

Локализация Lada Iskra — свыше 90%

Сборка и окраска «Искры» осуществляется в цехах сборки и окраски Lada Granta, которые были модернизированы специально под новый проект. В частности, установлены новые роботы нанесения грунта, что повышает качество лакокрасочного покрытия. Для сварки кузовов создана новая линия с 17 автоматическими комплексами, 112 роботами и 300 рабочими местами для одной смены.

«Производственные мощности позволяют достичь максимального объема выпуска Lada Iskra до 150 000 автомобилей в год. Фактические объемы производства будут рассчитываться исходя из рыночной ситуации», — рассказали в пресс-службе АвтоВАЗа.

Выпускается новинка АвтоВАЗа в кузовах седан и универсал — в обычной и кросс-версии. Построен автомобиль сегмента B, самого популярного на российском рынке, на независимой технологической платформе.

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Локализация Lada Iskra превышает 90%. Модель получила более 1000 новых компонентов и деталей, из которых свыше 400 были перепроектированы и улучшены. Некоторые технические решения, как отдельные элементы шасси, тормозной системы, электронная архитектура, органы управления и прочее были частично позаимствованы у флагманской Lada Vesta.

В процессе сертификации новая машина АвтоВАЗа успешно прошла 84 краш-теста. Специально для дорожных испытаний было построено около 300 предсерийных прототипов, которые тестировались как на заводских полигонах, так и на дорогах общего пользования, в том числе в горных и северных регионах России.

Запуск промышленного производства Lada Iskra был приурочен ко дню рождения легендарного автомобиля ВАЗ-2101, в простонародье известного как «Копейка». 19 апреля исполнилось 55 лет с выпуска самой массовой модели в истории АвтоВАЗа.

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