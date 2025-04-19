Объявлена дата старта продаж Lada Iskra

Новинка появится в продаже в 59-й день рождения АвтоВАЗа.

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Российский концерн АвтоВАЗ назвал срок начала продаж автомобилей нового семейства Lada Iskra. Как и запуск производства 19 апреля, появление новинки в автосалонах будет приурочено к значимой дате, сообщил корреспондент «Рамблер Авто».

«Официальный старт продаж Lada Iskra запланирован на 20 июля 2025 года — в День рождения АвтоВАЗа», — рассказали на тольяттинском предприятии.

В субботу на автозаводе в Самарской области состоялся торжественный запуск промышленного производства «Искры», приуроченный к 55-летию легендарной «копейки». С конвейера сошли 12 первых экземпляров. Выпускается новинка АвтоВАЗа в кузовах седан, универсал и кросс-универсал.

В Тольятти стартовало серийное производство Lada Iskra