Эксперты Сберавто назвали неочевидные проблемы на автомобилях старше 5 лет

Ржавчина на кузове, вода в салоне, окисление разъёмов электропроводки и даже странный звук в машине могут привести к большим затратам на ремонт.

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Пятилетний возраст автомобиля — рубеж, после которого проявляются скрытые износы и владельцев поджидают неожиданные расходы. Эксперты СберАвто, сервиса для покупки, обслуживания и продажи авто (входит в экосистему Сбера для автолюбителей), рассказали, как вовремя отследить не самые заметные проблемы и избежать дорогостоящего ремонта.

Контролируйте состояние кузова и следите за первыми признаками коррозии. Раз в год проводите визуальный осмотр всего кузова и обновляйте антикоррозийную обработку в уязвимых зонах, таких как подкрылки и колесные арки. При появлении коррозии стоит сразу же обратиться к кузовным специалистам, иначе ржавчина насквозь «проест» кузов.

Следите за отсутствием жидкости в салоне и состоянием дренажей в порогах, дверях и под капотом. За несколько лет эксплуатации автомобиля в этих каналах скапливается грязь, поэтому лучше прочищать их хотя бы раз в год. Важно содержать салон в чистоте и сухости, не допускать плесени и влажности.

Осматривайте топливные шланги, патрубки системы охлаждения, тормозные шланги. Со временем они теряют эластичность и становятся хрупкими, что увеличивает риск утечек. На пятом году эксплуатации стоит осмотреть шланги на наличие микротрещин и утечек, особенно в автомобилях с турбомоторами.

Проводите профилактику электропроводки. Окисление разъёмов может привести к мелким сбоям в работе стеклоподъёмников, датчиков или кнопок. Во время сезонной подготовки лучше всего обработать контакты и проверить герметичность соединений.

Следите за состоянием петель и замков. На автомобилях с тяжёлыми дверями петли начинают изнашиваться уже после нескольких лет эксплуатации. Из-за этого двери проседают, появляются скрипы, а капот может перестать закрываться с первого раза. Смазка и подтяжка болтов помогут избежать износа.

Не игнорируйте новые вибрации и шумы. Эти звуки могут указывать на износ опор мотора или других компонентов, в том числе элементов привода колес. Если оставить проблему без внимания, она может ускорить износ других компонентов трансмиссии и подвески.

СберАвто — сервис для покупки, обслуживания и продажи авто. Он входит в экосистему Сбера для автолюбителей.

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