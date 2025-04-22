Hyundai заново зарегистрировала свои бренды в России

В списке торговых знаков — наименования легковых машин, большегруза и даже водородного автобуса.

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Ушедший из России корейский автопроизводитель Hyundai снова зарегистрировал свои бренды на российском рынке. Роспатент одобрил заявку на минимум восемь торговых знаков, следует из данных в открытой электронной базе ведомства.

Наименования относятся как к автомобилям, так и к автокомпонентам и аксессуарам. Например, компания заново зарегистрировала в России названия лифтбека Hyundai Coupe, «заряженного» седана Hyundai Elantra N Line, микроавтобусов H-1 и H-100. Также представлены в списке крупнотоннажный грузовик Xcient и городской автобус Elec City, работающий на водороде. Ещё можно отметить торговый знак Axis — так назывался официальный дилерский центр Hyundai в Санкт-Петербурге.

Впрочем, заявка в Роспатент ещё не означает, что Hyundai планирует в скором будущем вернуться на российский рынок. В компании, вероятно, просто продлили действие своих товарных знаков в России. Согласно законодательству РФ, бренд может быть аннулирован, если не используется в течение трёх лет.

Южнокорейский автопроизводитель прекратил выпуск машин в России в марте 2022 года и ушёл с отечественного рынка. В конце 2023-го Hyundai продал все свои российские активы компании «Арт-Финанс», включая завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге.

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