192 л.с. полный привод и голосовой помощник: в России стартовал выпуск кросс-купе Haval F7x

Купеобразный кроссовер встал на конвейер в Туле.

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На заводе китайского автопроизводителя Haval в Тульской области стартовало производство нового паркетника Haval F7x в кузове кросс-купе. Об этом рассказала пресс-служба отечественного подразделения в сообщении, поступившем «Рамблер Авто».

Как и стандартный кроссовер F7, купеобразный кроссовер оснащён 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 192 л.с. в связке с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Система полного привода имеет шесть различных режимов езды: «Экологичный», «Спорт», «Песок», «Грязь», «Снег», «Нормальный».

Построен кросс-купе на модульной технологической платформе L.E.M.O.N., которая является собственной разработкой Great Wall Motor, материнской компании Haval. На этой же «тележке», помимо F7, базируются кроссоверы Jolion, Dargo и H3. Среди наиболее заметных отличий от базовой модели — складываемые дверные ручки, рейлинги на крыше и полностью светодиодная оптика, включая передние фары и задние фонари, а также 19-дюймовые колесные диски.

Одна из самых значимых новинок в салоне — голосовой ассистент Haval. С помощью голосовых команд можно открыть крышу, включить подогрев сидений и многое другое.

Специально для российского рынка с учетом особенностей условий эксплуатации, Haval F7x оснащается увеличенным бачком омывателя и индикатором омывающей жидкости, имеет усиленную антикоррозионную обработку и место для крепления фаркопа. Предусмотрен и полный «зимний пакет» с обогревом руля, лобового стекла и задних сидений.

Стоимость и дата выхода Haval F7x в продажу пока не объявлены.

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