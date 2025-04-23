Сюрприз от Hongqi на Шанхайском автосалоне: рамный внедорожник мощностью 1000 л.с.

Таких автомобилей в линейке Hongqi ещё не было.

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Китайский автомобильный производитель Hongqi удивил гостей и зрителей Международного автосалона в Шанхае. Наряду с анонсированными ранее электроседанами и гибридным кроссовером компания привезла брутальный внедорожник.

В гамме Hongqi есть полноприводные кроссоверы высокой проходимости, как LS7 и HS3, но настоящих вездеходов ещё не было. Названия у новинки пока нет, и в павильоне Национального выставочного и конференц-центра в Шанхае автомобиль представлен просто как Off-Road.

Как и подобает полноценному внедорожнику, Hongqi Off-Road имеет рамную конструкцию, квадратные формы кузова и весьма солидные габариты. Длина машины составляет внушительные 5,3 метра, а большие вездеходные шины и огромные колёсные арки добавляют ещё больше массивности.

Брутальность внедорожника подчеркивают квадратные фары, выразительная «двухэтажная» задняя оптика и бампера, имеющие сложную и рельефную форму. Боковые зеркала — квадратные. Радиаторная решетка имеет семь вертикальных и две горизонтальные планки. Средняя планка имеет характерную для автомобилей Hongqi красную полосу, которая символизирует государственный флаг Китая.

Штатное для внедорожника оснащение на месте: полноценная «запаска» на задней двери, лестница, экспедиционный багажник на крыше. Не хватает разве что фаркопа и лебедки.

Технических подробностей внедорожника Hongqi, как и сведений по запуску модели в серийное производство на данный момент нет. Известно только, что Off-Road получит четырехмоторную гибридную силовую установку мощностью 1000 л.с. и 1800 Н·м крутящего момента.

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