Toyota показала на автовыставке в Шанхае электроседан bZ7

Японский автомобильный концерн Toyota и китайская компания GAC представили на Шанхайском автосалоне-2025 свою первую совместную разработку — электрический седан bZ7. В отличие от выставки в Гуанчжоу в ноябре прошлого года, они привезли предсерийную модель, а не концепт-кар.

© Toyota

Внешне машина не отличается от показанного полгода назад шоу-кара. Кузов предсерийного автомобиля получил элегантный силуэт, который дополняют небольшой задний спойлер и 21-дюймовые многоспицевые диски. Вместо радиаторной решётки установлена заглушка, а светодиодные фары представляют собой узкую S-образную линию вдоль капота. Фонари тоже объединены в единый блок и образуют сплошную световую полоску во всю ширину кормы.

© Toyota

Toyota и GAC не стали раскрывать технические подробности своей новинки. Предполагается, что bZ7 будет доступен как в полноприводном варианте, так и в моноприводном. Ориентировочная мощность электрической силовой установки — около 500 л.с.

Ожидается, что продаваться Toyota bZ7 будет только в Китае. Основными конкурентами седана на местном рынке станут Xiaomi SU7, BYD Han и Luxeed S7.

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