90 городов и 200 автоцентров: стали известны планы Tenet по продажам автомобилей в России

Автомобили новой марки появятся в точках продаж уже летом.

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Новый автомобильный бренд Tenet будет представлен в 90 городах России, а количество дилерских центров, где можно будет купить машины этой марки, превысит 200 единиц по всей стране. Об этом рассказал операционный директор бренда Илья Перминов на Шанхайском автосалоне.

О запуске новой марки на российском рынке было объявлено в феврале текущего года. Под наименованием Tenet будут собирать китайские кроссоверы: сначала из готовых машинокомплектов, а уже в июле планируется наладить выпуск по полному циклу со сваркой и окраской кузовов.

Серийное производство стартует до конца второго квартала. Первые автомобили появятся в автосалонах уже в середине года.

«Планируем вывести на рынок четыре модели, это будет как компактный кроссовер, так и полноразмерные полноприводные кроссоверы D-класса», — приводит слова операционного директора бренда газета «Известия».

Собирать автомобили Tenet будут на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области. Максимальная производственная мощность завода — 200 тысяч автомобилей в год.

Стали известны подробности о новом российском автобренде Tenet