В России стартовали продажи представительского кроссовера Aito Seres M7

Дальность хода в 1100 км и мощность 439 л.с. — на российский рынок вышел новый гибридный кроссовер стоимостью около 7 млн рублей.

© AITO SERES

Премиальный пятиместный кроссовер Aito M7 появился в российских автосалонах. Об этом сообщила пресс-служба компании «МБ Рус», которая является дистрибьютором марки Aito Seres в России.

Кроссовер находится в одном размерном классе с немецкими флагманами BMW X5, Audi Q7 и Mercedes-Benz GLS. Длина — 5020 мм, ширина — 1945 мм, высота — 1760 мм, колёсная база — 2820 мм.

Оснащена новинка гибридной силовой установкой с 1,5-литровым бензиновым двигателем и двумя электромоторами. Суммарная отдача агрегатов составляет 439 л.с. и 660 Н·м крутящего момента. До «сотни» автомобиль разгоняется за 4,8 секунды. Запас хода при заправленном под завязку баке и полностью заряженной батарее — 1100 км.

© AITO SERES

Двухрядный пятиместный салон с панорамной крышей оснащён обитыми кожей Nappa креслами с функциями вентиляции, подогрева, массажа и многослойными подушками повышенной комфортности. На передней панели установлены «приборка» диагональю 10,25 дюйма и экран мультимедийной системы на 15,6 дюймов.

Стоимость Aito M7 — от 6 990 000. Кроссовер доступен во всех 59 автосалонах официальных дилеров бренда Aito Seres.

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