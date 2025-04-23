Выдвижные фары и скрытые дверные ручки: в Шанхае прошла премьера кроссовера MG Cyber X

Представлен второй автомобиль MG из семейства Cyber X, ориентированного на молодёжную аудиторию.

© Saic Design

Британский автомобильный бренд MG, который принадлежит китайской корпорации SAIC Motor, представил на Международном автосалоне в Шанхае концепт квадратного внедорожника Cyber ​​X. Это вторая модель из молодёжного семейства Cyber после MG Cyberster, дебют которого состоялся в ноябре 2024 года.

Как и родстер Cyberster, кроссовер получил выдвижные фары, которые при включении «выезжают» из-под капота и при выключении «прячутся» обратно в специальную нишу. Двери оснащены скрытыми ручками, которые выдвигаются, когда к машине подходит водитель.

В целом дизайн автомобиля минималистичный и лишён каких-либо изысков. Разве что можно отметить LED-полосу от борта до борта, причём как на передке, так и на корме, и логотип MG с подсветкой.

© Saic Design

Базируется MG Cyber X на электрической платформе разработки SAIC. Но каких-либо технических подробностей о силовой установке, батарее и запасе хода на данный момент нет, как и сведений по стоимости.

По информации CarNewChina, серийное производство кроссовера стартует в 2026 году. Выйдет ли MG Cyber X на глобальный рынок или будет продаваться только в Китае — вопрос открытый.

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