BMW посвятила спецверсию M4 культовой гоночной трассе

«Баварцы» отдали дань уважения самой легендарной и старейшей гоночной трассе в Германии.

© BMW

Немецкая компания BMW представила на Международном автосалоне в Шанхае уникальную версию мощного купе M4 Competition. Лимитированная модификация посвящена знаменитой гоночной трассе Нюрбургринг в Германии и называется M4 Nurburgring Edition.

Главное отличие специальной версии — темно-зелёный окрас кузова, являющийся отсылкой к прозвищу «Зелёный ад», которое легендарная «Северная петля» получила за свою опасность. Красный контур на решетке радиатора и бронзовые диски дополняют эффектный и одновременно устрашающий образ автомобиля.

Интерьер M4 был изменён по минимуму. На порогах красуется красная надпись «Nürburgring» с номером экземпляра, а на подголовниках передних сидений нарисован макет 20,8-километровой трассы, насчитывающей 73 поворота.

© BMW

Как и обычный M4 Competition, спецверсия оснащается 3,0-литровым рядным шестицилиндровым битурбомотором, выдающим 523 л. с. С 0 до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,2 секунды. Максимальная скорость — 250 км/ч. За переключение передач отвечает классический 8-ступенчатый «автомат».

Всего планируется выпустить 53 экземпляра в честь 53-й годовщины модельного ряда BMW M. Стоимость BMW M4 Nurburgring Edition — $150 000 или 12 млн рублей.

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