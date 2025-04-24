GAC Aion представил в Шанхае автопилот нового поколения

На автовыставке в Шанхае показали машину с четвертым уровнем автономного вождения.

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Китайский концерн GAC Aion в партнерстве с разработчиком передовых беспилотных технологий DiDi Autonomous Driving показал на Шанхайском автосалоне инновационное роботакси. Машина оснащена автопилотом четвёртого уровня (L4), обеспечивающим автономное вождение даже ночью в дождь, передаёт CarNewsChina

Построенный на базе электрического кроссовера GAC Aion Y Tyrannosaurus автомобиль оснащён 33 датчиками автономного вождения, что на 65% больше, чем в среднем по отрасли беспилотных машин. Обычный автопилот оборудуется в среднем 20 сенсорами. Расширенный набор датчиков обеспечивает более качественное и точное восприятие автопилотом дорожных знаков, сигналов светофора и поведения участников дорожного движения.

Датчики автопилота GAC Aion L4

Четыре механических лидара: Обнаруживают объекты на расстоянии до 200 метров от автомобиля.

Шесть круговых лидаров: Сканирует пространство на 360 градусов, включая слепые зоны.

Инфракрасные камеры: Различают дорогу и объекты вокруг машины, причём даже в темноте.

Камеры с 4К разрешением: Распознают дорожные знаки и сигналы светофора.

4D-радар миллиметрового диапазона: Видит объекты на дороге даже в сложных погодных условиях, как туман, дождь и снег.

Акустические радары: Улавливают сирены автомобилей экстренных служб.

Вычислительная мощность центрального процессора, обрабатывающего данные с датчиков и камер, составляет впечатляющие 2000 TOPS (триллионов операций в секунду). Это эквивалентно суммарной вычислительной мощности 60 высокопроизводительных смартфонов или 10 мощных видеокарт ПК.

Старт массового производства GAC Aion L4 запланирован на конец текущего года. Первые демонстрационные заезды роботакси пройдут в некоторых районах некоторых районах Гуанчжоу и Пекина в начале 2026 года.

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