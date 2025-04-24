Chery объявила о запуске новой линейки пикапов Himla

Название вдохновлено Гималайскими горами.

© Chery

Компания Chery презентовала на Шанхайском автосалоне-2025 абсолютно новый бренд Himla. Под этим наименованием будут выпускаться стильные и универсальные пикапы, говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем «Рамблер Авто».

Cемейство, название которого вдохновлено вершинами Гималайских гор, охватит все ключевые сегменты: коммерческие, семейные и внедорожные пикапы. Будут в линейке как бензиновые и дизельные, так и электрические грузовички — от компактных до полноразмерных моделей.

«Himla — это автомобиль, способный покорить любую местность и доставить владельца туда, где начинается его мечта», — прокомментировал бренд-менеджер Chery International Чжу Шаодун на презентации.

© Chery

Новая гамма Chery будет представлена не только в Китае, но и в странах Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока. На сегодняшний день за пределами КНР у китайского автопроизводителя свыше 1700 дилерских центров.

Учитывая, что Chery официально представлена в России, пикапы Himla, скорее всего, появятся и в отечественных автосалонах. Тем более пикапы стремительно набирают популярность среди российских автолюбителей. За прошлый год продажи новых мини-грузовиков в нашей стране выросли на 65% — с 17,7 до 29,2 тысяч единиц.

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