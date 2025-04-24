Haval увеличит локализацию производства автомобилей в России

В списке узлов и агрегатов Haval, выпускаемых в России, — пополнение.

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Автозавод Haval в Тульской области будет выпускать не только автомобили и двигатели, но и коробки передач. Соответствующее соглашение на переговорах на автосалоне в Шанхае достигли глава компании Great Wall Motor Вэй Цзяньцзюнь и губернатор региона Дмитрий Миляев.

«В закрытой части встречи стороны достигли договоренности о локализации коробок передач», — сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

Кроме того, будет налажен выпуск деталей интерьера и экстерьера автомобилей, панелей приборов. О планах по запуску кластера по производству автокомпонентов впервые стало известно ещё минувшей зимой.

Предприятие Haval под Тулой было запущено в работу летом 2019 года. Площадка выпускает машины по полному циклу — со штамповкой кузовных деталей, сваркой и окраской кузовов. В апреле прошлого года здесь также был открыт завод по производству двигателей.

За прошлый год c конвейера российского завода Haval сошло 130 тысяч автомобилей. Больше машин выпустил только отечественный АвтоВАЗ — 525 тысяч экземпляров.

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